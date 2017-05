100 jaar vergroeid met de Utrechtse lapjesmarkt

Wanneer ze afgelopen decennia thuis in Leusden zat, had ze het totaal niet naar haar zin. De Lapjesmarkt op de Breedstraat in Utrecht, dáár wil Greet de Vries zijn. Voor de 74-jarige Greet en voor een groot deel van haar familie voelt de markt als een tweede thuis. Al 100 jaar. Daarom was het zaterdag feest.

Aanvankelijk lijkt de dag helemaal niet feestelijk te beginnen. Greet krijgt haast een hartverzakking als ze bij het krieken van de dag slechts een halve kraam ontwaart. Ze wrijft zich nog eens in de ogen, maar hier aan de Breedstraat, waar de familie De Vries sinds jaar en dag de beste plek bezet, staan alleen een ijzeren stellage en wat planken.



,,Waar is nou het zeil? Zul je zien: heb je een feestje, gebeurt dit…” Lichte paniek breekt uit. Maar de baas van de markt stelt haar gerust: heb geduld. Niet veel later is de marktkoopvrouw vervuld van warmte en trots. Voor de gelegenheid krijgt de kraam een speciaal, feestelijk rood-wit doek. En feest is het. Greet en haar man Ed komen handen en een extra mond tekort om alle bezoekers, onder wie vrienden en kennissen, maar ook veel trouwe klanten, te ontvangen. Voor bloemen zijn amper emmers te vinden.



Burgemeester Jan van Zanen komt ook even langs. Hij spreekt van een ‘traditie die dwars door alle modetrends in is blijven bestaan’. ,,Klanten komen niet alleen voor de spullen, maar ook voor een praatje en de goede sfeer.”

Nostalgie

Je kunt ook niet om het speciale tintje heen: voor de grote kraam vol met stoffen en fournituren hangt een slinger vol met recente maar ook nostalgische foto’s van erg lang geleden. Uit de tijd dat moeder Rien de handel nog runde en niet alleen stoffen verkocht, maar en passant ook adviezen voor het leven meegaf. Zij was er niet weg te slaan en kwam zelfs op hoge leeftijd nog langs.



Voor Greet lag dat anders. Ze werkte lang in het speciaal onderwijs, was hoofd van een internaat. ,,Ik ben een echt team-mens maar hier is het individueel, sta je toch alleen.” Aan de andere kant: ,,Winkeltje spelen wilde ik als kind al. Dat is uitgekomen: in 1987 nam ik de kraam over.”



En in wezen verschillen het docentschap en de markt niet eens zo veel van elkaar. ,,Je hebt aandacht voor de ander, ongeacht geslacht, leeftijd of land van herkomst.” Elke zaterdag staat ze hier. Enkel een spekgladde weg heeft haar twee keer thuis gehouden. ,,Die ochtenden had ik het echt niet naar mijn zin, hoor. Ik miste het vrije gevoel.”

Andere tijden