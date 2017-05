1000 euro contant voor het beste idee voor Utrecht

Slachtoffer li­qui­da­tie­po­ging Zuilen moest van angst overgeven

15:02 De schietpartij, die vannacht in Zuilen de buurt deed opschrikken, heeft alles weg van een geplande liquidatie. Het beoogde slachtoffer kwam er zonder kleerscheuren van af, maar moest nadat hij in een huis in de buurt was opgevangen, overgeven van de schrik. Twee mannen, van 29 en 37, zijn aangehouden.