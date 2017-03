11-jarige dj Bastiaan draait dit weekend in Ahoy

Eerder trad je al op tijdens het NK Schaatsen in Thialf. Sponsor KPN weet je te vinden.

,,Klopt. Ze hebben mij ontdekt en gevraagd om te draaien in Thialf. Natuurlijk, zei ik. Dat was een gok van ze. Maar ze vonden me blijkbaar goed, want komend weekend mag ik weer.’’

Voor hoeveel mensen sta je dan?

,,Tienduizend in Thialf, ietsje minder in Ahoy. Niet spannend, maar juist leuk om te doen. Beetje zenuwen heb ik vast wel. Dan zeg ik tegen mezelf: je kunt het! En dan ga ik ervoor.’’

Sjinkie Knegt, wie is dat?

,,Weet ik: een schaatser. Voor hem ga ik komend weekeinde ook draaien. Ik kan zelf niet schaatsen, maar vind het knap wat ze doen. Zo hard dat gaat.’’

Ben je zelf sportief?

,,Ik heb kort op tennis gezeten, langer op hockey en vanaf mijn vierde golfde ik drie jaar. Ja, met een klein golfclubje. Nu ben ik met alles gestopt. Maar dj’en is springen, hossen en zweten. Dat kost het nodige zweet, maar geeft me veel energie.’’

Kom je nog wel eens buiten?

,,Best wel. Ik fiets naar school, voetbal in de tuin en speel ook buiten.’’

Je mocht ook een nummer produceren voor het WK.

,,Ja. Het heet ShortTrack en is met 2.46 minuten best kort. Ze draaien het bij de prijsuitreiking, in de pauzes en de korte versie die ik maakte steeds vlak voordat een heat begint.’’

Wat was de opdracht?

,,Het moest heroïsch en groots zijn en passen bij de sport. Dus geen rap of zo. Ik hou zelf van stevige beat met goeie kick erin. Dj Hardwell, zeg maar. Maar het moest rustiger, geen hardcore. De toeschouwers in Ahoy moeten nog oren overhouden. Ik ben er twee weken mee bezig geweest. Als je goed luistert, hoor je publiek juichen. Het schaatsgevoel zit er wel in. Ik ben er erg tevreden over.’’

Wat schuift het?

,,Ik krijg er geen geld voor. Het is voor de eer en ik leer ervan. Ik draai dit weekeinde in Ahoy ook voor niks, het is vooral leuk. Maar als mensen me boeken, dan kost dat wel wat.’’

Het WK Shorttrack begint vrijdag. Dan moet je naar school.

,,We gaan met groep 8 van mijn school CBS Coolsma naar Ahoy. KPN vroeg het en ik zei natuurlijk ja. Klasgenoten vinden het apart en gaaf. In de klas zit nog een jongen die dj wil worden. Ik had het geluk dat mijn ouders het goed vonden, hij niet.’’

Tot hoe laat mag je draaien?

,,Van de wet niet na elf uur ’s avonds. Dat vind ik heel jammer, want dan beginnen de meeste feestjes pas. En ik vind voor studenten en volwassenen draaien leuker dan voor kinderen. Ik hou niet van K3 en zo.’’

Hoelang draai je al?

,,Twee jaar, misschien iets langer. Ik zat op drummen en wilde meer doen met muziek. Toen zag ik op YouTube iets over dj’en en dacht: dat wil ik ook! Mijn ouders kochten een setje met speakers voor me en ik ben begonnen. Ik kreeg ook les en mijn leraar zei al vrij snel dat ik talent heb.’’

Hoe komt dat?

,,Omdat ik door het drummen ritmegevoel heb. En ik had het technisch al snel in de vingers.’’

Je grote voorbeeld?

,,Het was Martin Garrix, maar die doet steeds meer commerciële popmuziek. Dus eerder dj Hardwell, denk ik. Dat is toch meer mijn stijl.’’

Wat zie ik in je kamer?

,,Toch een poster van Martin Garrix. Met handtekening. Ik kwam hem tegen op het Amsterdam Dance Event. Hij is heel aardig en heeft me ook een kaartje gegeven en succes gewenst. Er moet nog wel een poster van Hardwell naast komen te hangen.’’

Werk je nog met je eerste setje?

,,Nee, mijn apparatuur wordt steeds beter. Het meeste is van Marktplaats, anders werd het te duur. Ik heb erg lieve ouders. Als ik het leuk vind, kopen ze de spullen voor me.’’

Wat eerst: muziek of huiswerk?

,,Huiswerk, al vind ik dat best een beetje vervelend. Soms heb ik echt geen zin. Maar het moet af voordat ik met mijn muziek bezig mag. Mijn moeder is soms streng. Moet ook, want het is belangrijk voor mijn toekomst. Ik wil naar de Herman Brood Academie in Utrecht.’’

Ah joh, straks ben je beroemd en is dat nergens meer voor nodig.

,,Jawel. Martin Garrix heeft er opgezeten en heeft het ook afgemaakt. Ik wil er na de middelbare school ook heen.’’

Ga je steeds op je kamer dj’en?

,,Nee hoor, gewoon gezellig in de woonkamer. Elke dag twee, drie uur. De muziek niet te hard, maar iedereen kan het horen en ze vinden het allemaal leuk. En als ik iets af heb, vraag ik ma hoe ze ’t vindt klinken.’’

Wat is het mooiste?

,,Als ik mensen meekrijg. Tijdens de afgelopen vakantie mocht ik in Spanje tijdens carnaval op een praalwagen dj’en en twee keer in een feesttent. Iedereen stond te springen. Zó leuk. Ik wil geen dj worden voor roem of geld, maar om het plezier.’’

Stel je mag maar één ding houden.

,,Moeilijk. Ik denk de dj-set, maar ik heb er niks aan zonder speakers. Mogen die ook? En de computer erbij? Slapen? Dat doe ik wel op de grond.’’

Over 10 jaar?

,,Dan hoop ik bij de top te horen en hoog in de DJ Mag-ranglijst te staan. En verder: veel feesten en elk weekend draaien. Dat lijkt me het einde.’’

Dan zie je je moeder nooit meer.

,,Die mag wel mee in het vliegtuig.’’