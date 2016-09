16-jarige na vermissing van drie weken weer thuis

Poepbacterie aangetroffen in Rietplas Houten

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden waarschuwt zwemmers niet in de Rietplas in Houten te zwemmen. In het water is een grote hoeveelheid van de E.coli-bacterie, beter bekend als de poepbacterie, aangetroffen.