18 nieuwe villa's, 1100 belangstellenden

Loten met tientallen anderen. Of tienduizenden euro’s bieden bovenop de vraagprijs. De gekte op de Utrechtse huizenmarkt treft ook nieuwbouwvilla’s van minimaal een half miljoen euro in Leidsche Rijn, waar huizenkopers massaal op intekenen.

Vandaag gaan 18 villa’s en twee-onder-een-kappers aan de rand van het Máximapark in De Meern in de verkoop. Vooraf hebben zich liefst 1100 geïnteresseerden aangemeld voor het project De Paleistuinen. De vraagprijzen variëren van 585.000 euro tot 759.000 euro vrij op naam. De woningen zijn ontworpen in Art Nouveau-stijl en staan op ruime kavels met plek voor twee auto’s op de oprit.

,,Alles klopt aan deze woningen’’, zegt verkopend makelaar René Otter van Beumer Garantiemakelaars. ,,Een grote keuken, uitbouwmogelijkheden, het toilet los van de badkamer, een goed indeelbare zolder en zonnepanelen. Daar is veel vraag naar. Door de crisis is in deze prijscategorie te weinig gebouwd.’’

Volledig scherm © Beumer

De lage hypotheekrente kan het erg aantrekkelijk maken een duurdere woning te kopen. Otter: ,,Als je nu een tussenwoning van drie ton verkoopt en je verhuist naar een twee-onder-een-kap voor zes ton, kan het zijn dat je niet veel hogere maandlasten gaat betalen. Dat is natuurlijk erg aantrekkelijk.’’ Daarbij is Utrecht in trek bij tweeverdieners vanwege de centrale ligging. ,, Young professionals kunnen vanuit Utrecht in Amsterdam werken en als het moet morgen in Zwolle.’’

Volledig scherm © Beumer

De ontwikkelaar van De Paleistuinen hanteert vaste prijzen. Tegen elkaar opbieden kan dus niet. Geïnteresseerden kunnen de voorkeuren voor de bouwkavel opgeven. Loting bepaalt wie welke woning mag kopen. Tijdens de verkoopbijeenkomst verwacht Otter honderden mensen. ,,Het wordt heel erg druk.’’

Door de economische crisis zijn er een tijd vrijwel alleen standaard woningen van twee tot drie ton gebouwd, zegt ook directeur Marcel Arendsen van Brecheisen Makelaardij. ,,Er zijn te weinig duurdere huizen gemaakt. Nu maken mensen elkaar gek. Bij een vergelijkbaar project vlakbij werd 35.000 euro boven de al verhoogde vraagprijzen geboden.’’

Door de huidige extreem lage rente merk je de gevolgen van zo’n extra bedrag amper in je portemonnee, rekent Arendsen voor. Lenen kan tegen 2.5 procent. Na hypotheekrenteaftrek blijft grofweg de helft over. De maandelijkse rentebetaling komt uit op 35 euro, vergelijkbaar met een sportschoolabonnement.