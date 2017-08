19-jarige drie maanden de cel in voor fraude en diefstal

Parkeren per minuut verdwijnt in Veenendaal

17:09 Betalen in een gemeentelijke parkeergarage in het centrum van Veenendaal gaat vanaf nu per blok van een uur in plaats van per minuut. Veenendaal gaat net als de commerciële garages in de stad werken met tijdsblokken van 1 euro. Parkeer je net iets langer dan het tijdsblok, dan betaal je meteen een hele euro extra.