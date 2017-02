19-jarige man voor rechter na stelen spandoek FC Utrecht

Vrijdagavond 20 januari werd de wijk Zenderpark in IJsselstein opeens opgeschrikt door een grote politieactie, toen bleek dat een groep Ajax-fans zich in een woning in de wijk had verzameld. Daarbij werd de 19-jarige Joshua M. aangehouden.



Gevreesd werd dat Utrecht-fans, die M. hadden herkend op de foto’s op het Rembrandtplein, naar IJsselstein zouden komen om het tot een confrontatie te laten komen. De ME was die avond massaal aanwezig.



Uiteindelijk kwam het niet ongeregeldheden. Ajax-fans bleken het spandoek van Utrecht in brand te hebben gestoken. Beelden daarvan werden via sociale media verspreid.