30.000 mensen volgen de slopende ziekte van Viora (26)

Tot oktober vorig jaar kreeg ze diverse zware chemokuren. Die veranderden haar uiterlijk. Niet haar optimistische karakter. Haar lange blonde haar viel uit. Ze werd dikker en kaal. Inmiddels heeft ze weer haar.



Viora houdt sinds haar slopende ziekte een blog bij (Viora.nl). ,,Toen ik de diagnose kreeg, ontving ik gelijk heel veel lieve berichtjes van mensen, die willen weten hoe het er mee gaat. Heel lief natuurlijk, maar op een gegeven moment ben ik daar klaar mee en heb ik besloten een blog bij te houden. Het is voor mij ook een manier om alles van me af te schrijven. Mijn ouders hebben me geleerd om open over alles te praten, dus ook over mijn ziekte. Ik ben heel blij dat ik dat wel kan.''



Inspireren

Het doel van haar blog was in eerste instantie niet om anderen te inspireren. ,,Ik merk dat dat toch wel het geval is. Met name jonge meisjes. Die zien mij als voorbeeld. Veel mensen vinden het bijzonder dat ik zo open over mijn ziekte ben. Dat vind ik heel mooi om te zien. Mijn moeder zei tegen mij: je hebt je talent gevonden. Met zes of zeven meisjes die ook leukemie hebben, heb ik goed contact. Die geven me steun. Ik hen ook.''



De leukemie is onder controle, vertelt ze. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze genezen is. Het blijft de komende anderhalf jaar voor haar spannend. ,,Ik had gehoopt al te kunnen sporten en werken, maar ik kan nog niet veel. Voor leukemie staat 2,5 jaar. Het weg houden van de ziekte is het probleem.''



Tot oktober volgend jaar moet ze elke dag chemopillen slikken en een keer per maand naar het ziekenhuis. Over ruim een week krijgt ze haar laatste ruggenprik.