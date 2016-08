30ml opent vestiging in Leidsche Rijn, CROP verdwijnt uit Biltstraat

Kooyman, die eind 2014 nog als vijfde eindigde in de AD Koffietest, is blij met de stap. ,,We waren heel blij met CROP, maar het was ook heel druk in combinatie met onze koffiezaak. We merkten toch dat we daar al onze energie in wilden stoppen." 30ml heeft ook een goedlopende vestiging in de Mariastraat in het centrum van Utrecht.



Bovendien verhuisde het ondernemerskoppel drie maanden geleden vanuit de Utrechtse binnenstad naar Leidsche Rijn. ,,Leidsche Rijn kon nog wel kwaliteitskoffie gebruiken dachten wij, haha. En zo dacht ASR (projectontwikkelaar van Leidsche Rijn Centrum) er ook over. Naast grote winkels als H&M en de grote Jumbo Foodmarkt wilden zij ook kleine gezellige zaakjes."



Terras

Zelf zag Kooyman dat ook al snel zitten. ,,De zaak wordt iets groter dan de vestiging die we nu hebben in de Mariastraat en we krijgen er een groot terras bij. Daar staat de hele dag de zon op. Het is echt een mooie locatie."



Saladebar CROP sluit binnenkort haar deuren. ,,Per 1 oktober trekt Firma Pickles er in. Zij gaan bovendien onze koffie schenken." Het wordt voor het populaire hamburgerrestaurant de tweede vestiging in Utrecht. Ook in de Rotterdamse Markthal en op de Pier van Scheveningen heeft Firma Pickles hamburgerrestauranten geopend.