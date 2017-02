40 km per uur vind ik te heftig

Ik keek ik de spiegel naar Rico. Of hij niet kotsmisselijk was geworden. Of hij mijn rijgedrag niet aan het filmen was, om met zijn vrienden op Snapchat te delen. 'Check deze debiel! Hahahahaha!'



Maar Rico keek rustig uit het raam, had zijn oortjes in. ,,Hij luistert trance, of zo", zei mijn rijleraar schouderophalend. Rico gaf geen kick. Niet op het moment dat ik haaientanden miste, niet op het moment dat ik de auto in de vierde versnelling in plaats van de tweede zette en niet op het moment dat ik spookreed.



Rico deed zijn oortjes pas uit toen we voor zijn huis stilstonden, in Zuilen. Hij zei dat hij hoopte dat zijn moeder het eten al klaar had. Ze zouden nasi eten. Met saté. Vlak voor hij de deur dicht wilde doen, stak hij zijn hoofd om het hoekje van de auto. ,,Hoeveelste les is dit eigenlijk?'' vroeg hij. ,,Mijn tweede", piepte ik. Zijn ogen werden groot. ,,Wajooow. Dan deed je het écht goed!"



Iedereen met snelwegangst en een gebrek aan talent, zou een Rico achterin de auto moeten hebben.