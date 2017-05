42.000 ambachtelijke stenen geven molen Geesina stabiliteit terug

42.000 ambachtelijke stenen, bijeengehouden door kalk zijn nodig om de Groenekanse molen Geesina weer de stabiliteit te geven die nodig is om te doen waar ze voor gemaakt is: koren malen. Zaterdag start de drie ton kostende restauratie van de 164 jaar oude dame.

Het is niet voor het eerst dat Geesina onder handen wordt genomen. Nadat de molen in 2012 weer een kap, wiekenkruis en binnenwerk kreeg, bleek zo'n anderhalf jaar geleden dat er scheuren in de romp waren ontstaan. ,,Een molen beweegt. Vooral als je aan het malen bent, heb je allerlei trillingen'', vertelt Ingrid Friesema, molenaar van Geesina. Ze moest direct stoppen met malen. ,,We hebben zelfs een paar maanden niet gedraaid. Bij draaien gebruik je alleen de wieken. Bij malen draaien de molenstenen mee om meel te maken.''

Materialen

,,Korenmolen Geesina heeft een stenen molenromp, die in de loop der jaren herhaaldelijk is opgekalefaterd. Omdat het molenaarschap in het verleden altijd sappelen was, probeerde men de kosten zo laag mogelijk te houden. Daardoor waren de materialen niet altijd optimaal'', vertelt Paul Vesters, die vanuit Het Utrechts Landschap projectleider is van de restauratie.

,,Het massieve metselwerk bleek in de praktijk niet meer zo massief. Het is niet zo dramatisch dat er instortingsgevaar dreigt, maar om te kunnen malen en op termijn stabiliteit te kunnen garanderen, is een grootschalige reparatie van de romp nodig'', vervolgt Vesters. ,,De reparatie wordt gedaan met 42.000 stenen, die gebakken worden bij een ambachtelijke steenfabriek. ,,In het verleden metselde men met kalk. Dat gaan we nu ook doen. Niet meer zoals in de afgelopen tientallen jaren met keihard cement. Dat bleek minder goed voor het metselwerk dan gedacht.''

Crowdfundingsactie

De restauratie kost 3 ton, waarvan inmiddels 2,5 ton is opgebracht. Voor het laatste deel houden vrijwilligers van Stichting Molen Geesina een crowdfundingsactie, die zaterdag van start gaat. In het najaar moet de restauratie zijn afgerond. ,,Rond de zomer is de metselaar klaar. Na de zomer gaan we een deel van de stelling vernieuwen en het houtwerk schilderen. Dan kan er weer gedraaid én gemalen worden.''

Quote De samenwerking tussen de molen, het weer en mij geeft een kick Molenaar Ingrid Friesema