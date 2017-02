47 dienstjaren en 168 huwelijken

'En wat is daarop uw antwoord?' Hanneke Weterman moet die vraag hebben kunnen dromen, want als trouwambtenaar trouwde ze 168 bruidsparen. Ruim twintig jaar geleden werd ze beëdigd als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in de voormalige gemeente Maartensdijk, na de gemeentelijke herindeling in De Bilt. Ook zij ontving een chapeaupenning.



Ze wilde nog wel wat doen, nadat ze was opgehouden met werken, en reageerde daarom op een oproep voor een trouwambtenaar in het lokale sufferdje. ,,Ik was in de vijftig, maar had een oudere echtgenoot. We wilden niet wachten tot mijn pensioenleeftijd met leuke dingen doen. Het leek me wel een leuk bezigheidje, met mensen uit het dorp."



Ze had zo haar voorkeur voor de mensen die ze trouwde. ,,Ik heb het wel gezien met vrouwen van 23 jaar die een trouwjurk aan hebben van 3000 euro en voor één dag prinses willen zijn. De exotische huwelijken hebben mijn voorkeur: mensen op oudere leeftijd, weduwen of weduwnaars, of mensen met een buitenlandse nationaliteit. Het laatste huwelijk dat ik heb voltrokken was die van mijn zus, ook 75-plus."