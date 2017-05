5 mei als nieuwe Waterloodag

Maar zo zal het wel niet gegaan zijn. In elk geval is er niemand meer in leven die het met eigen ogen heeft aanschouwd. Tenslotte is het 204 jaar geleden dat de Franse militairen wegtrokken en Utrecht zich opgelucht uit Napoleons wurggreep bevrijdde. Twee jaar later werd de kleine keizer (die in het echt helemaal niet zo petit was) op 18 juni bij Waterloo definitief verslagen. Op die datum werd sindsdien, ook in Utrecht, Waterloodag gevierd. Maar zelfs dat hebben die rotmoffen ons afgenomen. Want sinds de Duitse bezetting van mei 1940 wordt Waterloodag niet meer gevierd. Vermoedelijk zouden heel veel mensen er nu ook raar van opkijken. Waarom een speciale Waterloodag, terwijl Abba nog zo veel andere goeie nummers heeft?

Ja, de oude Bevrijdingsdag is verdrongen door de nieuwe. En van de bezetting die eraan vooraf ging, weet bijna niemand nog iets. Alleen een restje Britse propaganda - dat Napoleon een klein opdondertje zou zijn - is blijven hangen. De rest is als kruitdamp verneveld in de tijd.



Nou is het te hopen dat we nog eeuwen met onze huidige Bevrijdingsdag vooruit kunnen. Nu de laatste ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog de leeftijd der zeer sterken hebben bereikt, dreigt 5 mei de nieuwe Waterloodag te worden. Een feestdag met een historische achtergrond, waarvan we steeds meer details zullen vergeten, tot we er uiteindelijk alleen nog een abstracte betekenis aan kunnen toekennen.



De wrede paradox die aan de fundamenten van het naoorlogse Europa knaagt, is dat de courante waarde van vrijheid in tijden van onvrijheid wordt bepaald.