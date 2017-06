500 kilometer langer wandelen in provincie Utrecht

Wandelroutenetwerk

Met de oplevering van deze 500 kilometer aan wandelroutes in het Groene Hart Utrecht-Midden (Vechtstreek, Noorderpark, gemeenten Utrecht en Vianen), is een regiodekkend wandelroutenetwerk van in totaal 1.100 kilometer in de provincie Utrecht tot stand gekomen. Het Utrechtse wandelroutenetwerk sluit aan op wandelroutenetwerken in aangrenzende provincies.