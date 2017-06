55 jaar SV Odijk: proosten op het voetbalveld

Bij de bar wordt er aan de lopende band bier getapt en meegezongen met de Nederlandse feestmuziek. Zelfs op deze feestelijke dag zijn de vrijwilligers het kloppend hart van de club en verdwijnt de lach niet van hun gezichten.

,,Zonder deze mensen die wekelijks hun vrije tijd in de club stoppen, was het echt niet zo'n succes geweest. Het is echt een kluppie naar mijn hart. Bij SV Odijk ga ik nooit meer weg", zegt activiteitenvoorzitter Paul Middelwijk.

Op het terras hebben de senioren zich om de tafels verzameld. De jeugd heeft gisteren al een feestdag gehad. Hollandse feesthits schallen uit de geluidsboxen en bij Leef alsof het je laatste dag is zingen alle aanwezigen uit volle borst mee. ,,Het voelt ook een beetje als een laatste dag", zegt Nico de Jong. Samen met zijn teamgenoten doet hij zich tegoed aan een glas bier dat hij uit een kan schenkt. ,,De gezelligheid maakt dat ik hier nog wel uren kan blijven zitten. Er heerst een heerlijk ons-kent-onssfeertje. De meesten ken ik al sinds de basisschool."

Binnen maken Gerard, Harry en Kees er hun eigen feestje van. ,,Ze hebben ons even uit de wind gezet. Anders zijn we aan het eind van de dag doof. Of we ons alleen voelen hier binnen? We zijn juist heel strategisch gaan zitten. Iedereen loopt langs ons heen om bier te halen en dan maken we gelijk even een praatje. Het voelt als een groot familiefeest. Ik denk dat ik iedereen hier wel ken", legt Kees uit.

Enthousiasme

Vijftig jaar geleden werden de heren lid van de club. ,,Toen zag het er heel anders uit, maar het enthousiasme van de leden is altijd gebleven", vertelt Gerard.

Fanatiek werd er zondagmiddag gevoetbald om de eerste prijs van het 'Gezelligheidstoernooi' in de wacht te slepen. Zowel leden van de club als niet-leden mochten een balletje trappen tijdens de allerlaatste wedstrijd van het seizoen.

De prijs ging naar het team waar Mandy Goes in speelde. Stralend kijkt ze in de camera, terwijl ze de beker triomfantelijk in de lucht houdt. Een vriendin maakt veel foto's. ,,Dit moet ik echt even delen op Instagram! Eigenlijk had ik niet eens meer verwacht dat mijn team zou winnen. Ik was al naar huis gegaan om te douchen toen mijn moeder belde dat ik terug moest komen voor de prijsuitreiking."

Mandy voetbalt al jaren niet meer bij SV Odijk, maar laat tijdens de festiviteiten maar al te graag haar gezicht zien. ,,Ik was helemaal niet van plan om mee te doen met het voetbaltoernooi, maar er kwam een plek vrij. Nu ben ik blij dat ik het toch gedaan heb."

Natasja Ozinga pakt de beker even van Mandy af en gaat er ook mee op de foto. Voor het jubileum heeft ze een voetbaltenue geleend van een vriendin. ,,Mijn team won één keer en verloor de andere twee wedstrijden. Dikke pech, maar ik gun het de meiden van harte. Het is leuk om op deze manier het seizoen af te sluiten."

Natasja is nog lang niet van plan om naar huis te gaan. ,,Het voelt alsof we met het hele dorp bij elkaar zijn gekomen." Ze kijkt op haar horloge. ,,Zanger Marco Kraats zou er bijna moeten zijn, toch? Ik heb zin om lekker te dansen en te zingen. 55 jaar vier je maar een keer!"