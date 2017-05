80.000 euro voor Domkerk zo goed als binnen

De Domkerk moet voor een bedrag van ongeveer 1,6 miljoen euro worden gerestaureerd. De laatste 100.000 euro moet komen uit donaties, via de actie Draag de Dom. In ruil voor elke gift is er een beloning. Zo is er in september voor de gulle gevers van bedragen boven de 1.500 euro een diner in de Domkerk en was er onlangs een abseilactie voor tien donateurs die 150 euro of meer hebben geschonken.