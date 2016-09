84 jaar en nog altijd in postzegelkraam

Van den Akker kwam naar Vreeswijk voor de Authentieke Dag en de Jaarmarkt. Op zo'n dag staat hij tot vijf uur op de markt. ,,Maar noem me geen handelaar, hoor. Wanneer mensen hun zegels te koop aanbieden, vertel ik ze waar ze wel terechtkunnen. Ik verkoop alleen maar."



De winst die Van den Akker daarbij maakt, gaat naar CliniClowns. En naar Stichting Sophia. Of naar het Liliane Fonds. Of Stichting Aap. ,,Het zijn allemaal partijen waar ik wat bij voel.'' Op zijn blauwe jack prijkt een speld van Greenpeace.



Postzegelverzamelaars

Hard werken en verzamelen zitten hem in het bloed. ,,Ik kom uit een groentemannenfamilie. Van kinds af aan werkte ik al mee in de zaak. De hele familie verzamelde postzegels. Ik begon op mijn 15de.'' Van den Akker is een sociale, energieke en positief ingestelde man.



De Nieuwegeiner staat graag in Vreeswijk. In die gezellige, oude dorpskern van Nieuwegein voelt hij zich op zijn gemak. Er wordt opvallend veel georganiseerd door de betrokken, hechte gemeenschap. De markten kunnen rekenen op de hulp van zo'n vijftig vrijwilligers. En op Van den Akker.



Kerngezond

Hij staat bij de ingang van de Nieuwegeinse Barbarakerk, waar zo'n tienduizend bezoekers langs komen. En er staat een koel windje op deze hete dag. ,,Dit is een hele gunstige plek. En ik kan mijn auto hier 's ochtends makkelijk voorrijden en uitladen'', legt hij uit. Zijn auto staat aan de overkant op een invalideplaats. Toch noemt hij zichzelf kerngezond. Om daarna uit te leggen dat hij pijnlijke prikken voor zijn hernia krijgt, moest stoppen met judo vanwege rugproblemen, en niet meer kan tennissen vanwege een nekhernia. Van den Akker kan ook geen lange stukken meer wandelen. Maar wel een hele dag staan.



,,Ik ben heel gelukkig", zegt Gijs zomaar ineens. En lijkt dan te schrikken van zijn optimisme. ,,Alleen jammer dat mijn vrouw Nel een hersenbloeding heeft gehad. Zij is beeldend kunstenares, maar maakt nu niks meer. ,,Nel heeft veel geëxposeerd en keramiek in heel de wereld verkocht. Ook van die opbrengst gaat een deel naar het goede doel."



De postzegels van Gijs vinden gretig aftrek. Die met Vreeswijkse afbeeldingen verkocht hij bijna allemaal op de authentieke markt. ,,Ik heb toen in één dag voor 300 euro verkocht. En ze worden niet meer bijgemaakt hoor. Het is een gelimiteerde oplage. Hoeveel er van zijn zeg ik niet. Dat is geheim.''