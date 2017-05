88-jarige Mini verslaafd aan megagrote tablet

De BeleefTV is een interactieve beweegtafel voor (dementerende) ouderen waarop zij, samen of alleen, allerlei spelletjes kunnen doen. De speeltafel moet een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van de bewoners. ,,Sommetjes maken, foto’s en natuurfilms bekijken, muziek luisteren en nog veel meer. Het is leuk voor de bewoners zelf, maar ook om met hun kleinkinderen te doen, als die op bezoek zijn’’, vertelt Els Schuitevoerder, activiteitenbegeleider bij Vredenoord. ,,Je kunt er ook je telefoon inpluggen om aan opa of oma de foto’s die op je telefoon staan megagroot te laten zien.’’

Enthousiast laat ze meer mogelijkheden zien. ,,Je kunt ballonnen prikken of overgooien. Je kunt schilderen. Dieren en wat ze eten bij elkaar zoeken. Mensen die redelijk aan het dementeren zijn, kun je iets aanbieden. Niemand kan fouten maken.’’ Caroline Bruinsma, die eveneens activiteitenbegeleider is, is al even enthousiast: ,,Hij staat hier, dus de bewoners kunnen ’m gewoon gebruiken. Met andere spellen waren we bang dat mensen ze kwijtraken, maar dat kan hiermee niet.’’

Jeugdsentiment

Schuitevoerder gebruikt de BeleefTV ook om gesprekken op gang te helpen. ,,Onder de knop ‘herinneringen’ staan bijvoorbeeld oude foto’s van een schrijfmachine of radio. En onder de knop ‘gereedschapstafel’ of ‘kruidenier’ is het hele scherm gevuld met producten van vroeger. Het is echt jeugdsentiment. Daarbij stellen bewoners ook vragen. Dat zijn leuke gesprekken.’’

Doorke Spanjers komt met haar rolstoel aangereden. ,,Je kunt er zo veel mee. Mijn zoon werkt ermee. Die komt de mogelijkheden uitleggen.’’ Ze heeft al het een en ander uitgeprobeerd. ,,Vooral de puzzels. Het is fijn dat-ie scheef staat, dan kan ik er met mijn rolstoel onder schuiven.’’

Mini Eijkelenboom is elke dag te vinden achter de BeleefTV. ,,Ik vind het zó leuk, maar oh, wat is dit moeilijk. Ik probeer elke dag wat uit.’’ Het beginscherm staat op foto’s van baby’s. ,,Dat is zo beeldig! Alleen het aanzetten is een probleem. Het knopje zit ergens verstopt aan de achterkant van de stang. Dat kun je niet aan een 88-jarige overlaten. Ik vind het leuk om alles uit te proberen.’’ En met een knipoog: ,,Als we een beetje Alzheimerig worden is dit natuurlijk ideaal.’’