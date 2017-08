A12 richting Utrecht weer vrij na ongeval bij Zoetermeer

Tijd dringt voor Magreb'90 na 'bui­ten­pro­por­ti­o­ne­le' naheffing

17:26 De Utrechtse voetbalclub Magreb'90 heeft nog drie weken de tijd om de fiscus ervan te overtuigen dat de naheffing van 600.000 euro over niet betaalde loonbelasting buitenproportioneel is. Het bestuur probeert spelers die in de betreffende periode voor Magreb'90 speelden, een verklaring te laten tekenen waarin staat wat zij destijds hebben verdiend.