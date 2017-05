A2 dicht bij Nieuwegein vanwege vondst verdacht pakket

Bij het Hooglands Jaagpad langs de Hollandsche IJssel is het object aangetroffen en wordt er onderzoek gedaan. De omgeving is afgesloten. Om wat voor object het gaat, is nog niet bekend. Het zou gaan om een op een explosief lijkend object. Daarom is een explosievenverkenner aanwezig om het object te onderzoeken. De EOD gaat nu ter plaatse, gekleed in bompakken. Het pakketje ligt recht onder het viaduct waar de A2 overheen gaat. Er staat uit voorzorg een ambulance met brancard klaar.