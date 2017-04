Aafke Romeijn zingt popliedjes tussen de boekenrekken

Dat is de dag in het jaar waarop het plezier van ‘ouderwets’ struinen door platenbakken wordt gevierd. Centraal staat de verkoop van gelimiteerde uitgaven van platen, maar van belang zijn vandaag ook vooral de zogenoemde ‘instores’: in meer dan zestig onafhankelijke platenzaken in het land vinden zo’n 250 optredens plaats. In Utrecht naast Broese Boekverkopers (en dus ook muziekverkopers) zijn er ook optredens in de winkels van Plato aan de Voorstraat en Swordfish & Friend op het Oudkerkhof.