Aan faillissement hogeschool ging een grote puinhoop vooraf

Het is al langer onrustig achter de deuren op de Drift 17, waar de HGU ingeklemd ligt tussen panden van de Universiteit Utrecht. Begin dit studiejaar wendde de particuliere onderwijsinstelling nog een faillissement af, maar afgelopen week viel dan toch het doek. Een derde faillissementsaanvraag zou komende week voor de rechter komen.

De HGU lijkt dan ook een flinke schuld te hebben opgebouwd bij docenten, die niet of nauwelijks salaris ontvingen, en bij Metroprop, de verhuurder van het historische pand 'Huys Leedenberch' uit 1561, dat al maanden geen huurbetaling gezien had. Hoe groot de schuldenlast is, onderzoekt de curator nog.

Rechter

Eén van de docenten haalde eind 2015 zijn gelijk bij de rechter: hij claimde 14.000 euro tegoed te hebben. Volgens betrokkenen staat die zaak niet op zich. ,,Docenten kregen niet of nauwelijks betaald, maar gingen toch door met lesgeven tegen beter weten in.

,,Voor de studenten, want die hadden ook collegegeld betaald", zegt oud-docent Fons Dekkers die al kort na de oprichting bij de HGU betrokken was.

Quote Cijfers ontbreken, of je krijgt juist een cijfer voor werk dat je nog niet ingeleverd hebt. Studenten Een twintigtal studenten stelde de afgelopen weken een brief op, waarin ze het vertrouwen opzegden in directeur en eigenaar Hendrik Boswinkel en ook de betaling van hun collegegeld opschortten. ,,Cijfers ontbreken, of je krijgt juist een cijfer voor werk dat je nog niet ingeleverd hebt. Eindscripties worden niet nagekeken of dat laat lang op zich wachten. Klassen worden samengevoegd, waarna je vakken hebt die niet in je rooster staan. Docenten die niet komen opdagen waar opeens een ander voor in de plaats komt", somt student Guido de Vries (34) de pijnpunten op.

Volgens hem is de brief door ruim honderd studenten ondertekend. Zowel studenten als docenten zeggen dat pogingen om er met directeur Boswinkel uit te komen op niets uitliepen. Opvallend genoeg is Boswinkel niet alleen directeur, maar ook onderwijscoördinator. Als zodanig is hij aanspreekpunt voor studenten met klachten over het onderwijs en tevens secretaris van de opleiding- en examencommissie. Zulke commissies werken doorgaans juist onafhankelijk van het bestuur, zodat inspraak van studenten en docenten gewaarborgd is.

Bij de Kamer van Koophandel heeft hij al net zo'n bijzondere organisatiestructuur opgebouwd, met niet alleen een BV voor de hogeschool maar ook een BV voor een onderzoeksinstituut en een stichting die de collegegelden zou beheren. Dit alles valt onder HGU-Beheer waar Boswinkel de enig aandeelhouder is.

Welke van deze onderdelen allemaal meegesleept worden in het faillissement, is nog niet duidelijk, vertelt curator Dennis Steffens.

Boswinkel wil, ondanks meerdere pogingen van deze krant, niet reageren. In een brief aan de studenten schreef hij al vóór het faillissement: ,,Het mag duidelijk zijn dat de HGU niet in een riante financiële positie verkeert. Mede door de te hoge huur en teruglopende studentenaantallen van de laatste twee jaar."

Eigen gewin

Hij haalt scherp uit naar de (oud) docenten die het faillissement aanvroegen. ,,Die handelen naar eigen gewin en met voorbedachte rade. Dit is moreel verwerpelijk."

Oud-docent Fons Dekker reageert schamper op deze beschuldiging. ,,Er zijn mensen die nog tienduizenden euro's tegoed hebben. Dan spreken over eigen gewin is een beetje lachwekkend."

Met het faillissement is ook een groot deel van de docenten vertrokken. Die onderzoeken nu of ze een eigen 'Academie van Geesteswetenschappen' kunnen oprichten, danwel een rol kunnen spelen in de doorstart van de hogeschool. Ook andere partijen hebben laten weten de boedel over te kunnen nemen.