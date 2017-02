Aanbesteding zwembad De Bilt opgeschort

Frans van de Ven, voorzitter van de Stichting Exploitatie Zwembad Krommerijn in Utrecht, heeft Rost van Tonningen eind vorig jaar gewaarschuwd voor de financiële gevaren van een klein bad. Rost van Tonningen stak zijn licht op bij Krommerijn, waar waterpoloclub UZSC in samenwerking met de gemeente Utrecht het nieuwe grote zwembad exploiteert. ,,We hebben hem verteld dat die samenwerking goed verloopt en dat het bad van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat vol ligt met recreatieve banenzwemmers, leszwemmers en waterpoloërs,’’ zegt Van de Ven. ,,We hebben hem geadviseerd te kiezen voor een groot bad. Een klein bad is echt zonde van de centen, dat krijg je niet rendabel. Dan kun je net zo goed niet bouwen,’’ hebben we hem verteld.’’