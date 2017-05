Aangehouden man liquidatie Scekic verdacht van wapenbezit

Maarn krijgt mooiste en duurzaamste brand­weer­ka­zer­ne provincie

16:38 ,,Het wordt misschien wel de mooiste en meest duurzame brandweerkazerne van de provincie Utrecht. Burgemeester Frits Naafs van de gemeente Utrechtse Heuvelrug steekt zijn hoge verwachtingen niet onder stoelen of banken als hij over de nieuwe brandweergarage van het korps Maarn-Maarsbergen praat. 1 oktober wordt de eerste paal geslagen en naar verwachting is de bouw in mei 2018 gereed. Vandaag werd in Doorn het contract voor de bouw ondertekend.