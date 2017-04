Aangifte tegen Nieuwegeins raadslid Verbeek geseponeerd

Het OM heeft die aangifte echter geseponeerd. ,,De aangifte is besproken met de politie, maar de officier van justitie vindt het niet wat voor het strafrecht, eerder iets voor het civiel recht. Er is sprake van een onderling geschil, geen strafbaar verwijt”, legt een woordvoerder van het OM uit.



Jacqueline Verbeek is niet verrast. ,,Het was gewoon niet waar dus ik wist wel dat ze geen gronden hadden om te onderzoeken.”



Haitze de Jong, fractievoorzitter van de afgesplitste groep De Jong die de aangifte had gedaan, houdt het er overigens op dat de zaak is ‘aangehouden’. ,,De informatie die wij hebben geleverd, was nog onvoldoende en dus is de aangifte even opzij gezet. We hadden verwacht dat ze zelf meer uit de kast zouden halen, maar ze wilden een kant-en-klare zaak. Wij beschikken inmiddels over meer stukken en die zullen we binnen twee weken aan de politie leveren.”