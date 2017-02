Aangifte tegen partij en Verbeek

Over en weer zijn er beschuldigingen van niet integer gedrag, haantjesgedrag en een slechte onderlinge samenwerking. De zes fractie- en commissieleden beschuldigen Verbeek van 'frauduleus handelen'. Fractievoorzitter Haitze de Jong: ,,Er zijn door Verbeek met goedkeuring van het partijbestuur transacties gedaan met geld van de vereniging. Voor privégebruik van Verbeek. Het geld werd een paar dagen later teruggestort met een andere omschrijving. Zodat dit bij de belasting opgevoerd kon worden als donatie aan de partij. Dit is volgens de wet en onze statuten niet toegestaan. Het is gewoon frauduleus handelen.''