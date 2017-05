Aanrijder gewonde wielrenner lijkt van aardbodem verdwenen

Intussen zit hij thuis op de bank met een dubbele armbreuk, een ontwrichte schouder en gekneusde ribben. ,,Het kan nog wel tien weken duren voor ik hersteld ben en dan heb ik het nog niet over de schade aan mijn fiets.'' Hij schat de totale schade aan de drie betrokken fietsen alleen al op ruim 6000 euro. ,,Begin juni zouden we een weekje gaan fietsen in Duitsland, dat zit er niet in. Mijn seizoen is over.''

Motorrijder

Diverse media, waarbij ook het AD, berichtten woensdagavond over het ongeval. De eerste lezing was dat Klever met een groepje wielrenners in botsing was gekomen met een stilstaande motor. Maar dat verhaal klopt niet, zegt hij met stelligheid. ,,Die motorrijder heeft dat wel tegen iedereen die het horen wilde gezegd, terwijl wij bezig waren met onze verwondingen en schade.''

Klever: ,,De scooterrijder reed stapvoets aan de verkeerde kant van de weg. Hij zocht iets of zo en besloot opeens zonder te kijken het gas maar open te draaien. Van schrik stuurde hij terug, maar het domino effect van de valpartij bij ons was al ingezet omdat wij hem probeerden te ontwijken.'' Daarna tuimelden Klever en twee van zijn ploegmaats over elkaar heen. De andere drie konden de scooter ontwijken.

Spoorloos

,,Ik heb de gegevens van de motorrijder gekregen van de politie, maar het telefoonnummer is opeens buiten gebruik. Ik heb het verschillende keren geprobeerd. Dan houdt het voor mij een keer op. De politie heeft zijn ouders benaderd, maar die zeggen ook niet te weten waar hij is. De scooter zei de bestuurder overigens geleend te hebben van iemand anders.''

Ook pogingen van deze krant om met de 22-jarige Utrechter in contact te komen stuiten op een afgesloten telefoonnummer. Hij was daardoor niet bereikbaar voor commentaar.