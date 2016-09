Aantal Utrechters in de bijstand beloopt 10.000

Aan het einde van het tweede kwartaal zaten 9978 inwoners in de bijstand. Dat is een stijging van 1,2 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Volgens de gemeente is de groei de laagste van de grote steden. Ongeveer drie procent van de Utrechtse bevolking zit nu in de bijstand.



Door de economische crisis stijgt het aantal uitkeringen al jaren. In 2010 waren het er nog 7100.



Geen verrassing

De gemeente Utrecht had deze stijging zien aankomen. Aan het eind van 2016 wordt het aantal uitkeringen geschat op 10.100. Maar als het tempo van de afgelopen maanden zich voortzet, valt dit aantal zeer waarschijnlijk hoger uit. In de informatie die wethouder Everhardt gisteren naar de gemeenteraad stuurde, staat geen toelichting op de stijging.



,,Er komen mondjesmaat banen bij'', zegt Tonio Bozelie. Ze is lid van de Klientenraad, die de belangen behartigt van mensen met een laag inkomen. ,,Door onder meer de komst van statushouders stijgt het aantal nog wel.''



Het merendeel van de bijstandsontvangers is alleenstaand en tussen de 27 en 55 jaar. Ruim de helft heeft al langer dan drie jaar een bijstandsuitkering.



Het rijk

Gemeenten krijgen geld van het rijk om deze uitkeringen te verstrekken. Utrecht lag vorig jaar in de clinch met staatssecretaris Klijnsma over de hoogte van dit bedrag. De rechter gaf Utrecht gelijk, maar Klijnsma is in hoger beroep gegaan. De uitkomst ervan is nog onduidelijk.



Voor 2016 verwacht Utrecht 8,5 miljoen euro te weinig te krijgen. De stad heeft hierop vooruitlopend 10 miljoen euro voor deze post gereserveerd.

Utrecht verwacht volgend jaar dat het rijk meer betaalt, maar weet het precieze bedrag nog niet.



Taalniveau

Vanaf begin dit jaar geldt de landelijke regel dat bijstandsontvangers de Nederlandse taal op basisniveau moeten (leren) beheersen. Volgens de gemeente voldoet 80 procent aan de taaleis. 15 procent heeft onvoldoende taalniveau. Deze groep heeft een inspanningsverplichting om de taal te leren, maar Utrecht heeft al aangekondigd niet te gaan korten op de hoogte van de uitkeringen. Vijf procent kreeg een ontheffing van de taaleis.