Aardappelsalade in de gloria

Het is een wilde gok, maar de naam Hilton Royal Parc lijkt ons een internationale knipoog naar het (leegstaande) paleis in de buurgemeente. Dat Hollandse 'White House', waar geen royalty meer te vinden is. Tja, leg dat je gasten maar eens uit.



Royal Parc zelf heeft ook iets vorstelijks; riant gelegen in de bossen, golfslag om de hoek én in de kelder en 'een Prince' uit de speakers. Opvallend genoeg doet het restaurant vrij traditioneel aan. Dit zou ook Postillion of een Van der Valk kunnen zijn, met alle respect. Links van ons twee oudere paren, rechts een tafeltje voor twee plus baby in de wagen en achter ons een jarige job, die zich ongemakkelijk laat toezingen door het bedienend personeel. Van harte.



Perfect

Hoog tijd om ons na een eend-amuse op de eigen tafel te focussen. Daar wacht een lastige puzzel: een vierkante meter menukaart met een onoverzichtelijke variatie in thema's. Van 'Tossed & Mingled' en 'Keeping it Light' tot 'Dough & Co'. Het gepuzzel levert uiteindelijk wel een fan-tas-ti-sche eerste gang op! Enerzijds een perfect gepocheerde heilbot met een remoulade van krab, avocado en limoenmayonaise. En aan de andere tafelzijde gaat de aardappelsalade met pastrami in kleine hapjes over de tong. Aardappelsalade? Jazeker! Maar wel één met een heel mooie aardappel, voldoende zuur van azijn en vet van olie. Een perfecte combinatie, die op zijn beurt ook weer prachtig combineert met de geadviseerde Chablis. Zou er toch bijna weer gejubeld worden, maar tafel 13 weet zich in te houden tot een 'glooo-riiii-a' op fluistertoon.