Abseilen in Domkerk, 'dit maak je nooit meer mee'

VideoVanaf het dak van de Domkerk, liefst 40 meter boven de harde tegels, via een touw naar beneden abseilen. Voor 150 euro kwamen vijf waaghalzen op die manier terug op de grond. In een kerk abseilen vonden ze allemaal heel bijzonder.

Volledig scherm Abseilen in de Domkerk. © Foto Ruud Voest

Volledig scherm Abseiler Wouter Verwer. © Foto Ruud Voest

Volledig scherm Abseilen in de Domkerk. © Foto Ruud Voest

Het duurt ruim twee minuten en in die tijd hebben de deelnemers een prachtig overzicht van de binnenkant van de Domkerk. ,,Dit maak je nooit meer mee’’, weet Wouter Verwer. ,,Je kunt op andere plekken abseilen, maar in een kerk, nee dat zal ik niet meer meemaken. Het was echt heel gaaf. Ik heb de tijd genomen om rustig rond te kijken. De Domkerk is ook vanaf het plafond prachtig om te zien.’’

Eng

Het was best wel eng, daarboven in de kerk, erkent Wouter Verwer. Hij was de eerste die aan het touw naar beneden komt. ,,Je moet door een gat in het dak om te kunnen abseilen. Ik wilde eigenlijk niet als eerste, maar ik stond toevallig vooraan. Bij het abseilen van een berg of in een klimhal, heb je stenen of een muur om af zetten. Hier hang je een beetje in het luchtledige.''

Zijn vrouw wilde het eigenlijk niet hebben, want ze vond het veel te gevaarlijk. ,,Dat was het niet. Het was leuk. Ik heb het ook gedaan om de kerk te ondersteunen. Ik heb naast de kerk een wijn- en koffiebar. Bij mij gaat de opbrengst van het tweede kopje koffie naar de kerk. Zo kwam ik ook bij deze actie uit.’’

De deelnemers telden 150 euro neer voor de crowdfundactie Draag de Dom. ,,Er is nu zo'n 60.000 euro binnen’’, weet Vera Diepeveen van het actiecomité. ,,Een bedrijf heeft laten weten nog 10.000 euro te zullen storten. Dan komen we in de buurt van de 80.000 euro, het minimumbedrag dat nog nodig is voor de restauratie van de kerk. De Domkerk moet 400.000 euro zelf betalen. Dat is er niet. Dus zijn we actie begonnen in de hoop op 100.000 euro. Of we dat halen weet ik niet, want deze actie is op 31 mei afgelopen.’’