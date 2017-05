Abseiler Berend (13) bungelt heel graag aan de 17 meter hoge Lekbrug

Terwijl het verkeer over de brug raast, laat Berend Verdijk (13) zich over de reling zakken van de Lekbrug in Vianen. Abseilen is de grote hobby van de jonge IJsselsteiner. Rijkswaterstaat is minder enthousiast over zijn liefhebberij.

Soms schrikken fietsers als ze hem zo zien hangen, 17 meter boven de grond. Abseilen en tokkelen zijn zijn lust en zijn leven. ,,Ik droom van de Euromast. Daar vanaf gaan lijkt me supermooi. Alleen dat mag pas als je 16 bent.''

Berend weet wat hij doet. Hij is al vanaf 2013 bezig met deze hobby en volgde onder meer een cursus bij Mountain Network in Nieuwegein. Zijn materiaal is pico bello in orde en als hij van een grote hoogte gaat, zoals van de Jan Blankenbrug, is er een ouder bij. ,,Ik heb professionele spullen'', vertelt hij enthousiast. ,,Ik zorg er altijd voor dat ik goed vastzit met karabijnhaken.''

Kabelbanen

De leerling van het Cals College in Nieuwegein maakt zelf ook kabelbanen van 10 meter hoog en soms van wel 30 meter lang. Thuis in de tuin of in het park achter zijn huis. ,,Op een veldje vlakbij mijn huis in IJsselstein ben ik vaak bezig. Dat is het leuke van deze sport. Je kunt het bijna overal doen. Lekker in de natuur en ook op een vakantiepark waar we vaak naartoe gingen.''

Quote Ik zorg er altijd voor dat ik goed vastzit met karabijnhaken Berend Verdijk (13)

De Lekbrug is het hoogste waar hij tot nu toe vanaf ging. De tip kreeg hij van een politieagent, vertelt Berend. ,,Er waren bij de politie meldingen binnengekomen omdat ik van een andere, lagere brug af ging. De agent die naar me toe kwam, gaf me toen de tip om van de Lekbrug af te tokkelen. Dat heb ik gedaan en het is inderdaad ontzettend mooi om te doen.''

Euromast

Berend loopt via de dijk omhoog naar de Jan Blankenbrug. Via het fietspad loopt hij tot achter de vangrail. Daar maakt hij zich vast en zoeft dan weer naar beneden. Fietsers roepen wel eens 'Kijk uit dat je niet valt', maar ook vaak: 'Leuk zeg. Geniet ervan'. En dat doet Berend, die over een paar dagen 14 wordt. De Euromast komt steeds meer in zicht, maar voorlopig gaat het tokkelen vanaf de brug over de Lek bij Vianen hem zeker niet vervelen.