Abu Dhabi zoekt verpleegkundigen in Houten

Lopik en omgeving even zonder stroom

16:50 Ongeveer 1.000 huishoudens in delen van Lopik, Benschop, Polsbropek en Cabauw hebben zondagochtend enkele uren zonder stroom gezeten. Rond 11.15 uur had netbeheerder Stedin de problemen verholpen. De oorzaak was een defecte kabel, meldt Stedin.