Acht miljoen liter beton op het Jaarbeursplein

De betonwagens mogen speciaal voor deze operatie gebruikmaken van de busbaan in Utrecht omdat tijdsverlies funest kan zijn voor het slagen van deze klus. Het storten mag geen moment worden onderbroken omdat het beton niet voortijdig mag harden.



Het beton wordt tot op 12 meter diepte gestort. Duikers in het water zorgen ervoor dat het goed terecht komt en kijken of de kwaliteit van het beton in orde is om de 1 meter dikke bodem te vullen. In ploegendiensten begeleiden bouwvakkers, duikers en ingenieurs het proces 24 uur per dag.



Vanaf zaterdag moet het beton 14 dagen uitharden. Daarna wordt de enorme bouwkuip leeggepompt. Die 80.000 kuub water wordt opgeslagen in speciale waterspaarkolken die in het stationsgebied staan opgesteld.