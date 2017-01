Achter de Lichtjeskoningin aan

Kinderdagverblijf Het Speeldorp in Bunnik zit afgeladen vol met enthousiaste peuters. "Het is Lichtjesfeest!" schreeuwt een meisje, terwijl ze haar lampion in de lucht houdt. Ze heeft haar papieren creatie volgeplakt met Frozen-stickers. "Mooi hè?", glundert ze.



De ouders proberen hun rondrennende kroost bij elkaar te houden. Maarten van Wulfften Palthe is vader van Puck (5) en Dax (3). Zij staan te trappelen met hun lampions. "Ze kunnen niet wachten, maar voor de ouders is het ook leuk om elkaar weer eens te zien", zegt hij. "Normaal zet je je kind 's ochtends snel af op en heb je geen tijd voor een praatje, maar nu is iedereen bij elkaar."



Ook de moeders van Marijn en Seb, die hun lampion ondertussen fanatiek versieren met stickers, kletsen gezellig bij. "Het Speeldorp organiseert altijd wel iets leuks", zegt Karin Peskens, moeder van Seb. "Precies. En straks gaan we lekker naar buiten, toch Marijn?", vraagt Adinda Woelderink aan haar zoon.



Lange stoet

Als het knutseluurtje voorbij is, gaan de peuters wandelen. Het wordt een lange stoet, want er doen zeventig peuters mee aan de tocht. Helemaal vooraan loopt 'juf' Marian Scheel met een verlichte staf. ,,Ik ben de Lichtjeskoningin", lacht ze een beetje ongemakkelijk.



De kinderen huppelen vrolijk achter haar aan. Ze laten hun lichtjes bungelen in de schemering. "Jaaa!", klinkt het luid.



Nu het heel even stil is in het kinderdagverblijf, zijn de groepsleidsters druk bezig met het maken van broodjes knakworst. Eén voor elke lampiondrager. "Ze zullen straks wel hongerig zijn", zegt Rieteke Uylenbroek, terwijl ze worstjes opwarmt in een pan.