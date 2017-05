Achterberg wordt steeds meer een zorgdorp

Jongen van 10 jaar scheurt rond in gestolen auto

11:06 Op het Zandpad in Utrecht is gisteren een 10-jarige jongen aangehouden die daar aan het rondscheuren was in een gestolen auto. Hij is na een stevig gesprek met de politie, in het bijzijn van zijn ouders, naar huis gestuurd. De 17-jarige jongen die bij hem was, wordt vervolgd.