Achterdijk in Houten op slot om spitsverkeer te weren

Deze knip in de Achterdijk is onderdeel van een uitgewerkt plan voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in dit deel van het Kromme Rijngebied. De inhoud van het gehele plan wordt woensdag 23 augustus gepresenteerd door Bunnik, Houten en de provincie Utrecht.



Betrokken bewoners, die al geruime tijd aandringen op maatregelen die de toenemende verkeersoverlast beteugelen, worden ook op dat moment geïnformeerd. ,,Ons is gezegd dat we er blij van zullen worden, dus we zijn zeer benieuwd’’, zegt Dick Juffermans, lid van de klankbordgroep.

Limesbaan

Quote Ons is gezegd dat we er blij van zullen worden, dus we zijn zeer benieuwd Dick Juffermans Ruim twee jaar geleden werd de provinciale Limesbaan tussen de Rondweg van Houten en de A12 ter hoogte van Bunnik in gebruik genomen. Houten heeft jarenlang reikhalzend uitgezien naar deze extra ontsluiting, die vooralsnog alleen een verbinding (heen en terug) met Utrecht vormt.



De veronderstelling was destijds dat openstelling van de Limesbaan de drukte op de polderwegen tussen Houten en Bunnik flink zou doen afnemen. Die verwachting is echter niet uitgekomen. Veel bestuurders blijven gebruik maken van hun ‘vertrouwde’ sluiproutes. Daarvan is de Achterdijk een van de belangrijkste. Bunnik, Houten en de provincie hebben daarop aangekondigd met een ‘aanvullend, samenhangend pakket’ maatregelen te komen, dat het buitengebied veiliger moet maken.

Sluipverkeer over Achterdijk

De Achterdijk wordt nu gebruikt door Houtenaren die de Limesbaan links laten liggen, en die in plaats daarvan omrijden en bij Vechten de Koningsweg oprijden, Utrecht in. Ook verkeer vanuit Wijk bij Duurstede sluipt via deze route naar Utrecht. Dat verlaat dan ter hoogte van Werkhoven de N229 (Wijk - Odijk), om via het Oostromsdijkje eveneens de Achterdijk op te rijden en zo de weg binnendoor naar Utrecht te vervolgen. Hoe de knip er precies uit komt te zien (alleen verbodsborden, of bijvoorbeeld ook zakpalen in de weg), is volgens een woordvoerster van de provincie nog niet bekend.

Behalve het weren van sluipers in de spitsuren willen gemeenten en provincie de fietsveiligheid in het buitengebied verbeteren. Bovendien moet het Fort bij Vechten beter bereikbaar worden gemaakt voor touringcars. Sinds de opening van het Waterliniemuseum komen er daarvan steeds meer. Verder wordt de bestaande fietsbrug over de A12 bij Bunnik vervangen; de huidige is te steil en wordt om die reden vaak gemeden.

De gemeente Bunnik heeft bedongen dat in het plan rekening wordt gehouden met een eventuele omlegging van de provinciale weg bij Odijk. Bunnik hoopt hier in de nabije toekomst namelijk een wijk van 1.000 woningen te bouwen. Daarvoor is het nodig de weg te verleggen.

Aansluiting op A12

Belangrijke maatregel is ten slotte ook de oostelijke aansluiting van de Limesbaan. Houtenaren kunnen dan de A12 richting Arnhem oprijden. Als deze aansluiting een feit is, is de verwachting dat veel vaker gekozen zal worden voor de Limesbaan. Verkeersminister Schultz heeft hiervoor dit voorjaar het licht al op groen gezet. Op termijn moet de aansluiting op de A12 ‘volledig’ worden. Dat wil zeggen dat het verkeer ook vanuit de richting Arnhem Houten kan inrijden.