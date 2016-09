Acteurs en actrices uit filmwereld over de rode loper in Utrecht

Rond 19.15 uur laten de eerste beroemdheden zich zien op deze eerste avond van het Nederlands Film Festival. Er is voornamelijk veel pers aanwezig.



De Held

De film De Held gaat over Sara Silverstein die net met haar familie uit Los Angeles teruggekeerd naar Nederland als ze wordt aangevallen door een onbekende man. Het is een spannend drama waarin Sara haar familiegeschiedenis moet ontrafelen om te ontdekken wie haar bedreigt.



De film is gebasserd op het gelijknamige boek van Jessica Durlacher, die vanavond ook voorbij kwam op de rode loper.



Monique Hendrickx, Daan Schuurmans, Fedja van Huêt en Susan Visser zijn een van de acteurs uit de sterrencast.



Zwartboek

Tot volgende week vrijdag staat de hele Utrechtse binnenstad in het teken van het Nederlands Film Festival. Natuurlijk zijn er dan heel veel films te zien; nieuwe films, al dan niet met rode loper, filmsterren en regisseurs, oude films - zo wordt Zwartboek afgestoft - en opnieuw vertoond, korte films, animatiefilms.



Er wordt ook gepraat over films. Elke avond in het oude postkantoor bijvoorbeeld. Omgedoopt tot festivalhart, waar elke dag wordt afgesloten met een talkshow van Art Rooijakkers. Er zijn debatten over films, wandelingen langs Utrechtse filmlocaties, er zijn interviews met bekende en minder bekende sterren en er is een avond over, en waarschijnlijk mét comedy.