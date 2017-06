Acteurs Star Wars komen in december naar Utrecht

De eerste namen van acteurs die aanwezig zijn op 16 december tijdens Echo Base Charity Con zijn al bekendgemaakt: Jeremy Bulloch, die gestalte gaf aan cultheld Boba Fett in The Empire Strikes Back (1980) en Return of the Jedi (1983) en Tim Rose, onder andere te zien als Admiral Ackbar in Return of the Jedi, The Force Awakens (2015) en The Last Jedi (2017).