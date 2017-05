Actie #draagjehelm kan rekenen op steun van honderden wielrenners

Enquete poll Het dragen van een helm moet voor wielrenners verplicht worden gesteld Mee eens

Niet mee eens (10%) ,,Ik denk dat mijn helm echt mijn leven heeft gered.” Lotto-Jumbo renner Bram Tankink was zaterdag nog maar net gefinished na de zware achtste etappe van de Giro d'Italia, toen hij voor de NOS-camera’s uitlegde waarom het dragen van een helm als wielrenner ongelooflijk belangrijk is. ,,Die helm zat helemaal in elkaar en heeft echt mijn leven gered. Je kunt wel zien dat zo'n helm zin heeft.”

Ik zal het meteen maar bekennen. Toen ik vier jaar geleden voor het eerst sinds jaren weer eens op een racefiets stapte droeg ik geen helm. Vond het niet echt nodig. Bovendien studeerde ik nog en had ik mijn studiefinanciering al uitgegeven aan fietskleding en een fiets. Dus ging ik erop uit zonder helm. Mijn fietsende vrienden, die wél een helm droegen, spraken mij meteen aan. Spraken er schande van. Of ik wel goed bij mijn hoofd was? Niet veel later rekende ik voor een paar tientjes een helm af. Want inderdaad: waarom droeg ik er eigenlijk geen? Sindsdien fiets ik niet meer zonder helm.

Over de motorkap

Begin april dit jaar ben ik aangereden. Door een auto. De bestuurder haalde in een bocht een groep fietsers in, raakte midden op de weghelft en toen ik door de bocht kwam gefietst was er geen houden meer aan. Gelukkig kon ik nog remmen, maar dat kon niet voorkomen dat ik over de motorkap van de auto heen vloog en hard op het asfalt terecht kwam. Geluk bij een ongeluk viel de schade achteraf gezien mee. ‘Slechts’ een gebroken neus, verwondingen in het gezicht en een hersenschudding. Met grote dank aan mijn helm. Ik ben recht op mijn hoofd gevallen, maar dankzij mijn helm heb ik geen blijvende hersen- of hoofdschade opgelopen.

Al een tijdje wijs ik naar mijn helm als ik wielrenners zie die geen helm dragen. Maar het is tijd voor meer aandacht. Nu het fietsseizoen echt is begonnen zijn ook alle racefietsen weer uit de schuur gehaald. Maandagavond lanceerde ik op Twitter de hashtag #draagjehelm. Want tijdens iedere rit langs de Vecht of de Amstel zie ik ze. Wielrenners zonder helm. En dat kan niet langer. Waarom dat risico nemen?

Honderden wielrenners reageerden enthousiast via Twitter. Een aantal fietsers vertelde eigen anekdotes. Hoe dankbaar zij waren dat ze een helm droegen tijdens een ongeval. ,,Niet meer dan normaal toch? Vorig jaar ben ik onderuit gegaan toen ik 30 km/u reed. Was héél blij met mijn helm!,” schrijft Mark Appeldoorn bijvoorbeeld.

Utrechter Erik van Lakerveld sluit zich daar bij aan. ,,Ik zie niet alleen oudere senioren zonder helm, maar ook jonge mensen die er geen dragen. Er is geen enkele reden om geen helm te dragen.” Volgens Van Lakerveld was vroeger, met name in het profpeloton, het argument dat een helm te warm zou zijn. ,,Maar dat is helemaal niet zo. Een helm kan gewoon je leven redden.”

Trouw-columniste en voormalig profwielrenster Marijn de Vries is het daarmee eens ,,Ik schreef hier een paar jaar geleden al eens een column over. Veel mensen zijn het er natuurlijk over eens dat een helm nodig is. Maar er zijn altijd recalcitrante mensen. Die vinden een helm te warm of knellend. Terwijl je een helm echt nauwelijks voelt.” Ze wijst erop dat je als fietser ook niet altijd over je eigen veiligheid gaat. ,,Ongelukken zitten in een klein hoekje en gebeuren meestal op een lullige manier. Automobilisten kunnen je zomaar over het hoofd zien. Better safe than sorry.”

Steun

Dat vindt ook de wielersportbond NTFU, laat woordvoerder Esther van der Heijden weten. ,,Bij al onze toertochten is het dragen van een helm verplicht. Het dragen van een helm is een belangrijk. We steunen #draagjehelm dan ook van harte.” Volgens Van der Heijden belanden er jaarlijks 4700 wielrenners in Nederland op de spoedeisende hulp in Nederland. Cijfers van ‘helmloze’ wielrenners ontbreken, maar de bijval op social media laat zien dat nog genoeg wielrenners zonder helm op pad gaan.

In Zwitserland, Zweden en Spanje is het dragen van een fietshelm al verplicht, niet alleen op de racefiets. Moeten wielrenners ook in Nederland verplicht een helm gaan dragen? De Vries: ,,In Nederland hebben we natuurlijk een aparte fietscultuur. In principe let iedereen goed op elkaar. Maar waar leg je de grens als het gaat om het verplicht dragen van een helm? Bij sportieve fietsen, want op een stadsfiets is dat niet nodig. Wat is dan een sportieve fiets? Ik denk dat het belangrijker is als het goede voorbeeld wordt gegeven door profs en bekende fietsers. En dat wielrenners zonder helm gecorrigeerd worden.”

