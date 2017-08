Actie PvdA: 'Vrijwillige ouderbijdrage moet echt vrijwillig zijn'

Die ongelijkheid ontstaat als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen. Met dat geld worden buitenschoolse activiteiten bekostigd, zoals schoolreisjes of bezoekjes aan het theater. Wanneer ouders die bijdrage niet overmaken, kunnen hun kinderen vaak niet mee.

Volledig scherm Actie PvdA Watertoren vrijwlillige ouderbijdrage Ruben Post © Bernie van Unen Dat wil de PvdA niet. Ieder kind moet mee kunnen doen. Daarom voerde de lokale partij actie bij openbare basisschool de Watertoren in de Utrechtse wijk Overvecht. Daarvoor kwam ook Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul naar Utrecht. ,,De vrijwillige ouderbijdrage moet ook echt vrijwillig zijn.''

De ouders kregen de onvermijdelijke rode rozen en een flyer op het schoolplein. ,,Het is erg sneu wanneer een kind thuis moet blijven als de rest van de klas met de bus vertrekt voor een schoolreisje'', laat raadslid Ghadiza Bouazani weten. ,,We weten niet om hoeveel kinderen het gaat. Niet alle ouders willen het vertellen, maar her kan het ook onwetendheid zijn. We willen dat het college in actie komt om de kinderen die niet mee kunnen, te ondersteunen. Ouders met een kleine beurs kunnen het vaak niet betalen.''

Verboden

De ouderbijdrage wordt door sommige scholen ook misbruikt om kinderen te selecteren. ,,Dat is dus verboden'', stelt Van den Hul heel nadrukkelijk. ,,De bedragen lopen erg uiteen, van 40 tot 1000 euro per kind. We willen het kabinet vragen om een maximum bedrag vast te stellen.''

Moeder Gandra el Joocoubi zegt dat sommige ouders denken dat de ouderbijdrage verplicht is. ,,Mijn vader dacht het. Hij zei vaak dat hij die rekening voor school nog moest betalen. Ook al omdat er regelmatig herinneringen werden gestuurd. Maar ook op deze school, ik heb hier in de ouderraad gezeten, is veel gediscussieerd over de bijdrage, wel of niet. Ik vind dat de school wel wat opener mag zijn over wat er met het geld gebeurt.''

Directeur Nelleke Brouwer van drie openbare basisscholen in Overvecht overweegt de ouderbijdrage met ingang van volgend jaar te schrappen. Zij zegt dat 70 procent van de ouders van 670 kinderen gebruik maken van de U-pas. Met die pas kunnen ouders tegen een gereduceerd tarief activiteiten voor kun kinderen betalen. ,,Bij ons gaan alle kinderen mee'', zegt Brouwer. ,,Ouders betalen hier 40 euro per kind. Als ouders het niet kunnen betalen, doen ze klusjes op school. Dat werkt uitstekend.''