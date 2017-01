Actie tegen verbreding A27 bij Amelisweerd

Race-talent Jens Treur vierde bij kam­pi­oen­schap­pen

11:05 Het Kockengense race-talent in de kart, de 8-jarige Jens Treur, is gisteren vierde geworden bij de Nederlandse kampioenschappen in zijn leeftijdsklasse. ,,Het ging goed. Alleen de baan in Lelystad was spekglad."