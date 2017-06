Actie: wie wil een dienst meedraaien met de politie Stichtse Vecht?

Marie-Mae (18) uit Lexmond genomineerd voor toneelprijs

19:42 Actrice Marie-Mae van Zuilen (18) is genomineerd voor een Zilveren Notekraker. De nominatie voor deze prijs haalde Marie-Mae van Zuilen binnen voor haar rollen in de populaire televisieseries Klem en Als de dijken breken. Eerder, in 2015, was ze ook al te zien in de film De reünie. Daarin vertolkte Marie-Mae als Sabine de hoofdrol.