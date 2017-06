Adel & rijke bankiers: de geschiedenis van de Stichtse Lustwarande

,,Ja, er is veel verdwenen. Vooral in de buurt van de A12. Echt jammer. De entree van de Stichtse Lustwarande staat nu, met de bouw van het nieuwe station, ernstig op de tocht. Ik ben bang dat mensen niet genoeg beseffen dat we de kinderen met het badwater weggooien. Waarom komt er bijvoorbeeld midden in het prachtige park van de Reehorst een groot nieuwbouwproject van een bank? En dat terwijl er schuin tegenover een prachtige, oude buitenplaats op een zichtlocatie dreigt te verloederen. Ik zou willen dat men meer oog had voor het feit dat juist die buitenplaatsen onze gemeente zo bijzonder maken. Daar moeten we zuinig op zijn, want daarom komen veel mensen hiernaartoe. Dat was vroeger zo en dat is nu nog zo.''