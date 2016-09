Advocaat alFitrah wraakt rechtbank in kort geding om ontruiming

Het kort geding was aangespannen door de eigenaar van het pand, vanwege een huurachterstand van 180.000 euro. Advocaat Boumanjal van alFitrah, vroeg de rechtbank de zaak uit te stellen omdat de benodigde stukken niet aanwezig waren door de inval van de FIOD , begin deze maand. ,,De FIOD heeft namelijk alle administratie", zegt advocaat Boumanjal. ,,Gespreksopnamen die tegendeel bewijzen zijn in beslag genomen, net als mails. Salam is nu gehandicapt. Hij kan niets. Geef ons twee weken tijd om een andere datum te vinden. Dan zijn alle stuken aanwezig.'' Vooringenomen De rechtbank was het hier niet mee eens en bepaalde dat de zaak vandaag toch behandeld zou worden. Hierop besloot de raadsman de rechtbank te wraken. ,,Deze beslissing de zaak niet uit te stelling is onbegrijpelijk", zegt Boumanjal. ,,De rechter moet wel vooringenomen zijn." De behandeling van het kortgeding werd daarmee toch uitgesteld. De Wrakingskamer moet zich nu eerst over het wrakingsverzoek buigen. Wanneer dit gebeurt, is nog onduidelijk.

Achterstallige huur

Pandeigenaar We Do Projects wil dat alFitrah het pand onmiddellijk uitgezet wordt en dat de achterstallige huur wordt overgemaakt. De salafistische alFitrah-moskee wil het voormalige roc-pand in Overvecht al jaren in eigen bezit te krijgen. In 2012 ging de moskee een koopovereenkomst aan met de toenmalige eigenaar voor een bedrag van 2,1 miljoen euro. Die koop ging niet door, omdat alFitrah niet met geld over de brug kwam. Toen ontstonden er al snel grote huurachterstanden.



In 2015 gingen de pandeigenaar en de stichting opnieuw een koopovereenkomst aan, ditmaal voor 1,9 miljoen euro. Ook toen ging de koop niet door. Niet veel later spande die pandeigenaar ook een kort geding aan, dat alFitrah verloor. Omdat de moskee toen alsnog met het benodigde geld over de brug kwam werd uitzetting voorkomen.



Witwasonderzoek

Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt op dit moment alFitrah in een groot witwasonderzoek. Twee weken geleden viel de FIOD er binnen. Aanleiding was een verdachte giften die alFitrah ontving alFitrah van de omstreden liefdadigheidsinstelling 'Revival of Islamic Heritage Society' uit. Koeweit. Die staat op de sanctielijst van de Amerikaanse overheid vanwege vermeende steun aan terreurgroep al- Queda. Deze krant onthulde die transactie al in januari.