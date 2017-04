Afgekeurde brandweerman is jarenlange strijd met overheid moe

Dat wondje werd een hardnekkige infectie en vele operaties en behandelingen later werd Gijsen in 2015 definitief afgekeurd. Hij was graag in dienst gebleven om ‘desnoods postzegels te plakken’. ,,Maar ze wilden zo snel mogelijk van me af, stank voor dank kon ik krijgen. Ze hebben me laten vallen als een baksteen. En dan wel gaan procederen om me mijn laatste geld uit de zak te kloppen.’’



Omdat het overheidsbedrijf waar Gijsen werkte aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval, moet zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering van 70 procent van het laatstverdiende loon aangevuld worden tot 95 procent. Dat is in het geval van Gijsen bijna 1.500 euro, maar verder dan zo’n 900 euro komt de VRU niet met haar berekening. Advocaat De Waard schakelde een onafhankelijke rekenkundige in, die ook vaststelde dat er te weinig wordt uitbetaald. De VRU heeft in een brief gezegd dat de zaak in behandeling is genomen.



,,Maar ze gaan ook nog eens van het bruto-inkomen uit’’, zegt Arie-Jans vrouw Mary Gijsen. ,,Vakantiegeld en een dertiende maand zitten er dan niet meer bij. Arie-Jan onderhield zelf ons huis, maar dat kan hij nu niet meer. Wie betaalt die extra kosten?’’