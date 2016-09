Afgelast dansfeest voor vluchtelingen in het geheim gehouden

Het feest in een voormalig gebouw van De Nederlandsche Bank op Landgoed Pauwenhof in Voorthuizen is dit keer volledig stil gehouden om te voorkomen dat het feest wederom niet door zou kunnen gaan.



Persoonlijk bedreigd

Medewerkers van het dansfeest werden destijds persoonlijk bedreigd. Zo erg dat in overleg met politie en gemeente besloten werd het feest in de Basiliek af te gelasten.



Kathy Vink van de organisatie laat weten dat het een geweldig feest was. "Iedereen heeft volop genoten. Om dat mogelijk te maken hebben we het expres stil gehouden. Maar eigenlijk is het verschrikkelijk dat het zo moet."