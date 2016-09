Afkicken van GHB en ondertussen gewoon doorwerken

,,Mensen kunnen het zich vaak niet veroorloven zes of acht weken in een verslavingsinstelling te gaan zitten. Daarom bieden wij de mogelijkheid aan de verslaving te werken buiten kantooruren om."



En dan komt Lisette van Veenendaal om de hoek kijken. De 32-jarige Van Veenendaal doet onder meer de belangrijke intake-gesprekken. ,,In die gesprekken proberen we te bekijken welke behandeling het beste past bij de verslaafde. En onderzoeken we hoe erg iemand verslaafd is."



Motivatie

Ook wordt nadrukkelijk gekeken naar de motivatie van de verslaafde. ,,Het maakt namelijk wel uit of iemand écht gemotiveerd is of vooral komt omdat de omgeving zegt dat je behandeling nodig hebt. Voor de motivatie is dat heel erg belangrijk."



Die behandeling is wel intensief, benadrukt Van Veenendaal. ,,Om de paar dagen komt zo iemand dan naar de kliniek voor 1-op-1-gesprekken, therapeutische sessies of groepssessies. Ook is er veel telefonisch contact. Zo kan iemand dus wel gewoon doorgaan met zijn werk en zijn sociale leven."



Door dit zo te doen probeert Trubendorffer te voorkomen dat er een terugval plaatsvindt. ,,Door de behandelingen leer je omgaan met de verslaving terwijl het gewone leven doorgaat", zegt Van Veenendaal. ,,Op die manier proberen we de kliniekkater te voorkomen. Want als je zes weken in een kliniek hebt gezeten is de overgang naar het 'normale leven' heel groot."