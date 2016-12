Afkopen van erfpacht kan een flinke smak geld kosten

Dan zegt de Utrechtse wethouder Kees Geldof (grondzaken) over het voorstel dat hij naar de gemeenteraad heeft gestuurd. De regeling is bedoeld voor ongeveer 3.500 bewoners van huizen die zijn gebouwd in jaren voor 1989. De gemeente gaf toen grond uit waarbij de canon (vergelijkbaar met huurprijs) voor de erfpacht voor 50 jaar was afgekocht. Nu het einde van die periode in zicht komt, maken veel bewoners (voornamelijk in de wijken Voordorp en Lunetten) zich zorgen over de (on)verkoopbaarheid van hun huis. De grondprijs moet dan opnieuw worden betaald aan de gemeente.

Het vaststellen van de afkoopsom is een complexe berekening en kan voor elke woning verschillend zijn. Daarbij wordt uitgegaan van de huidige grondprijs en dat is voor de bewoners voordeliger dan de prijs aan het einde van de 50 jaar, zegt Geldof.

In een rekenvoorbeeld van de gemeente is de WOZ-waarde van een woning 320.000 euro en de grondwaarde 100.000 euro. De woning is in 1988 gebouwd. Nu de erfpacht afkopen kost ruim 40.000 euro. Elk jaar wachten kost geld: in 2038 is het afkoopbedrag 150.000 euro.

Niet goedkoper

Geldof zegt het niet goedkoper te kunnen maken. ,,De gemeenteraad wil een voordelige regeling, maar die wel gestoeld is op de huidige woningwaarde. Ik kan me voorstellen dat mensen schrikken, maar er zijn destijds bij de aankoop van de woning verplichtingen opgenomen die later zouden terugkomen.'' De huidige procedure, die altijd open staat om erfpacht af te kopen, is ongeveerd een kwart duurder, zegt hij.