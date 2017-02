Afpersers horen vandaag strafeis

In kleding van No Surrender werd onder meer de eigenaar van een motorzaak in Waardenburg bezocht en werd er gedreigd dat er geweld gebruikt zou worden als hij niet met geld over de brug zou komen. Ook werd bij een van de mannen een hennepplantage gevonden, probeerde een ander een hypotheek af te sluiten met valse papieren en eiste een derde man van de groep geld van de eigenaar van een taxibedrijf en sommeerde hem met zijn bedrijf te stoppen.



De vierde werd ook betrapt met stroomstootwapens en een werpster in zijn bezit. De zaak tegen de vier mannen uit Utrecht, Hilversum en Waardenburg, allen tussen de 42 en 44 jaar, begon gisteren en gaat vandaag verder.