ColumnEuropa is het mooiste continent ter wereld. Zo, laat dat ook eens gezegd zijn. Natuurlijk, er zijn werelddelen die ongerepter zijn, avontuurlijker, spiritueler wellicht. Maar Europa is het mooist, omdat 't het continent is waarop menselijke activiteit het best wordt geconserveerd.

In de bibliotheken van universiteitssteden, in de musea voor beeldende kunst en oudheden, in de monumenten en de bouwwerken die de tand des tijds hebben doorstaan. De Romeinse Arena in Arles, en daar tegenover het Gele Huis waar Van Gogh verbleef.

In Wenen het paleis van keizerin Sisi en in het Heeregeschichtliches Museum, met de auto waarin neefje Franz Ferdinand werd vermoord. Het Rubenshuis in Antwerpen, het Rembrandthuis in Amsterdam, het Rietveld-Schröderhuis in Utrecht. De Villa Medici aan de voet van de Spaanse trappen in Rome, waar Galileo gevangen werd gehouden en ook Keith Richards nog een zomer in ledigheid vertoefde.

Monumenten voor het goddelijke in de mens (Louvre, Alhambra) en voor het duivelse (Auschwitz, het ossuarium in Verdun). Nergens ter wereld is zo'n opeenhoping van cultuur en geschiedenis als in Europa. Het dwingt veel Europeanen met een been in het verleden te leven. En sommige delen van Europa, niet toevallig de meest toeristische, dreigen een openluchtmuseum te worden.

De fraaiste locaties op het oude continent zijn die waar indrukwekkende historie en vanzelfsprekende alledaagsheid hand in hand gaan. Dat moet de reden zijn waarom Utrecht steeds vaker genoemd wordt in allerlei reisgidsen. Hier is de geschiedenis geen decor waar je in je afritsbroek met een Nutellapannenkoek in de hand doorheen banjert.

Utrecht is geen openluchtattractie, maar een levendige stad waar tweeduizend jaar historie het heden zelden in de weg zit. En nergens wordt dat duidelijker dan in de Utrechtsche IJzerhandel W. Pijper. In een monumentaal pand aan de Middeleeuwse Oudegracht kun je er terecht voor boutjes, moertjes, een tuinslang of een nieuwe wc-bril. De meest prozaïsche winkel op de meest idyllische plek. En daarmee de mooiste zaak in de mooiste stad op het mooiste continent op aarde. Zolang Pijper boutjes verkoopt, heeft Utrecht van toeristen niets te vrezen.